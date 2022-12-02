В Красноярске прошел предпремьерный показ драмы «Красный Яр»

Фотоотчет из кинотеатра «Дом кино»

В Красноярске прошел закрытый предпремьерный показ первой серии исторической многосерийной драмы «Красный Яр» кинокомпании «Триикс Медиа». Съемки проекта проходили в июне-июле 2022 года в Красноярском крае. Фильм посвящен 200-летию со дня образования Енисейской губернии.

«Красный Яр» — восьмисерийный фильм о золотой лихорадке, в котором соединены две эпохи: историческая (1860-е годы) и современная (2020-е годы). Режиссер фильма – Михаил Вассербаум. Главные роли сыграли Дарья Кухарских и Петр Рыков. К фильму «Красный Яр» в Санкт-Петербурге был записан саундтрек с участием симфонического оркестра «Петербургской студии грамзаписи». Дирижер Лев Дунаев. Звукорежиссер Кира Малевская. Композиторы: Ирина Белова, Александр Маев, Максим Кошеваров.

Кинопроект снят при поддержке Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса, Минкультуры Красноярского края, компании «Полюс», Сибирского института развития креативных индустрий «Индустрия». За организацию съемочного процесса в крае, в том числе в подборе актеров и локаций отвечало учреждение культуры «Енисей кино».

«Когда видишь знакомые места, почти знакомых людей, даже природу в таком обрамлении кино, то это производит совершенно другое глубокое впечатление, и мне кажется, оно останется у нас в памяти и в душе навсегда, — рассказал о своих впечатлениях от просмотра Губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс. — Это событие в полном смысле этого слова, очень знаковое, заметное и по-своему даже историческое. Может быть, мы чуть позже осознаем, что это значит. Игровое кино давно не снималось у нас в Красноярске, а многосерийные фильмы не снимались вовсе. Хотя наш, действительно, огромный, могучий и уникальный регион этого, безусловно заслуживает».

Для Красноярского края съемки фильма «Красный Яр» — прорыв в развитии местной киноиндустрии. 24 ноября 2022 года на сессии Законодательного Собрания во втором чтении был принят Закон «О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае».

Заместитель Губернатора Красноярского края Василий Нелюбин отметил: «На съемки исторического сериала нынешним летом в Красноярск прилетело без малого 100 человек. А следом из Санкт-Петербурга пришел караван фур с реквизитом, фрагментами декораций, осветительным оборудованием и другим киноскарбом. В идеале съемочная группа должна состоять максимум из 20 человек: главный режиссер, главный оператор, актеры – звезды. Вся остальная команда набирается на месте. Все основное «железо» тоже должно быть здесь». Летом 2022 года также удалось закрыть местными силами лишь одно направление – актерское, большинство ролей в фильме сыграли актеры красноярских театров. Часть из них уже снимаются в новых кинопроектах в Москве и Петербурге.

Во время съемок фильма были задействованы 30 локаций Красноярского края. 120 актеров участвовали в кастинге сериала, в том числе актеры из Республики Хакасия и Республики Тыва. Было отобрано 6 человек из Москвы и Санкт-Петербурга, 25 актеров из красноярских театров, 90 человек – актеры массовых сцен, местные жители Красноярского края.

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02.12.2022