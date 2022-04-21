В Москве прошла премьера фильма «1941. Крылья над Берлином»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В первом зале киноцентра «Каро 11 Октябрь» состоялась российская премьера фильма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ. На красной дорожке фильм представили исполнители главных ролей: Сергей Пускепалис, Леонела Мантурова, Гела Месхи, Максим Битюков, Александр Метелкин и режиссер фильма Константин Буслов. Звездные гости премьеры: Олеся Судзиловская, Алексей Чадов, Егор Бероев, Петр Буслов, Владимир Грамматиков, Мария Барсеньева, Вячеслав Манучаров, Ирина Безрукова, Роман Модянов, Игорь Жижикин и многие другие.

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21.04.2022