В Москве прошел закрытый показ фильма «Кукольник»

Фоторепортаж из Кинокампуса Горького

На площадке Кинокампуса Горького прошел закрытый показ подросткового фантастического триллера КУКОЛЬНИК. Фильм снят на Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Картина со слоганом «Не говори маме» выходит на экраны кинотеатров 23 марта. Создатели позиционируют КУКОЛЬНИКА, как страшное кино для подростков с современными спецэффектами. В фильме снялись Мария Миронова, Вита Корниенко, Никита Еликаров, Полина Ряшко, Александр Новиков, Савелий Албутов, Федор Федосеев, Артем Башенин и другие актеры, многие из которых посетили показ на киностудии.

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23.03.2023