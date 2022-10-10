В Санкт-Петербурге состоялся показ сериала «Лэйт найт скул»

Фотоотчет из кинотеатра КАРО 11 Охта

Онлайн-кинотеатр Okko провел закрытый показ первых 3 серий сериала «Лэйт найт скул», созданного компаниями ID production и ON SET production при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Проект стартует на платформе с 12 октября.

Показ состоялся кинотеатре КАРО 11 Охта в Санкт-Петербурге с участием режиссера картины Ники Яковлевой и исполнителей главных ролей – актеров Алексея Лукина, Иванки Осиной-Фридман и Егора Мухина. После просмотра актеры остались для автограф-сессии, а создатели картины получили восторженные отзывы об увиденном от непосредственной аудитории проекта — вчерашних школьников и студентов.

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10.10.2022