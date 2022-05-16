В Москве прошел показ мультфильма «Мальчик-дельфин»

Фотоотчет с благотворительного вечера для подопечных Фонда Хабенского из кинотеатра «Октябрь»

Медиахолдинг MAER провел в Москве благотворительный показ нового российского мультфильма МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН. Мероприятие стало подарком к 14-летию Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН — это история дельфинёнка с необычным именем Снежок. Он спасает маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе и вместе с ним преодолевает все неприятности.

Константин Хабенский, основатель благотворительного фонда: «Детям нужно общаться, отвлекаться, создавать хорошее настроение. Нельзя концентрироваться только на медицинской помощи, нужно мыслить шире. Ведь подобные кинопоказы — это одна из форм терапии и способ вхождения ребенка обратно в социум. Когда один человек помогает другому, даже если они незнакомы друг с другом, внутри каждого из них возникает ощущение единства. Это то, чего нам всем сейчас очень не хватает».

Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER: «Мне очень хотелось бы, чтобы дети, посмотрев эту чудесную историю на большом экране вместе со своим родителями, смогли получить удовольствие, и почувствовать себя счастливыми. Ведь позитивные эмоции очень важны. Мы от всей души поздравляем Фонд Хабенского с 14-летием! Желаем всем подопечным Фонда здоровья! Улыбки детей и их родители после просмотра мультфильма самый лучший подарок для всех нас».

Виктория Варакина, мама Тимофея, подопечного Фонда Хабенского: «Мы всегда с радостью ходим на такие мероприятия. Любим встречаться с друзьями, видеться со ставшими родными нам людьми. История в мультике рассказана трогательная, а я всегда плачу на таких фильмах».

Гейрат Сохраб, сопродюсер мультфильма: «Во многих культурах мира дельфин — друг человека. Наш мультфильм о том, что настоящая дружба существует, а любовь к матери помогает человеку свернуть горы».

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни.

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16.05.2022