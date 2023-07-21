В Москве прошла премьера сериала «Макс и Гусь»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедийного сериала «Макс и Гусь», спин-офф интернет-хита «Зема3», производства «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс» специально для «Wink». Релиз проекта запланирован на 20 июля. Сериал пополнит линейку «Wink Originals»

Главные роли в сериале исполнили: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Владимир Епифанцев и другие.

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21.07.2023