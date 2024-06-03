В Перми завершился кинофестиваль «Медвежонок»

Итоговый фотоотчет с трех дней смотра

В воскресенье, 2 июня, в Перми завершился второй всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».

В конкурсную часть смотра вошли более двадцати проектов для детей, 11 из которых стали премьерами. Обладателем награды в конкурсе «Большое кино» стал приключенческий фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН, а победителем в секции «Сериалы» – музыкальная драма «Плакса». Итоги целиком доступны на нашем сайте.

Все победители получили в награду статуэтки медвежат, напечатанные на 3D-принтере в пермской мастерской. По задумке организаторов, призовые статуэтки «Медвежонка» разных лет можно будет собирать как серийные коллекции.



«“Медвежонок” обретает все больше друзей, фанатов, а самое главное – собирает вокруг себя заинтересованных детей. Но все только начинается, впереди большая работа над укреплением и развитием бренда, мы готовы расширять границы фестиваля, делиться опытом и стать примером для всей страны. В общем, так же как звучит слоган “Года семьи”», – подчеркнул президент фестиваля Гавриил Гордеев.

В рамках кинофестиваля также состоялись фан-встречи с известными актерами и специальная программа «Почти готово» – презентация фрагментов из полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые на данный момент находятся в стадии постпродакшна.

Фестивальный городок «Медвежонка» за три дня посетили более 60 тысяч гостей.



«В прошлом году мы на всю страну громко заявили о «Медвежонке» как об уникальном фестивале, в этом году — усилили бренд за счет выдающейся конкурсной программы, присутствия профессионалов индустрии, городка, который кипел событиями все три дня и привлек тысячи горожан. Мы уже точно знаем, что кинофестиваль будет вновь проведен в следующем году, потому что он объединяет горожан, специалистов индустрии, социальных партнеров вокруг важного дела — продвижения ценностей семьи, любви и дружбы», – отмечает генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова-Волкова.

Фото: пресс-служба фестиваля

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03.06.2024