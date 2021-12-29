В Москве прошла премьера «Щенячьего патруля: Миссия "Рождество"»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

Среди гостей, которые пришли первыми посмотреть специальный 50-минутный выпуск проекта Nick Jr. ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МИССИЯ «РОЖДЕСТВО» в кино вместе со своими семьями, были Варвара Шмыкова и Даня Радлов, Александра Ребенок, Влад Соколовский и Ангелина Суркова, Владимир Левкин, Лера Кудрявцева, Екатерина Олькина, Агриппина и Даниил Стекловы, Липа Тетерич, Гриша Калинин, Марюс Вайсберг, Ольга Ломоносова, Роман Юнусов, STи Ассоль, Александр Берников, Алексей Кабанов, Алексей Ильин, Нелли Ермолаева, Lova Lova, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин и другие.

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29.12.2021