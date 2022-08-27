В столице состоялась церемония открытия 44-го ММКФ

Фотоотчет из театра «Россия»

26 августа в театре «Россия» прошла церемония открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля.

По красной дорожке, ведущей к театру, прошли министр культуры РФ Ольга Любимова, члены жюри, участники конкурсных программ ММКФ, съемочная группа фильма открытия фестиваля «Сердце Пармы»: Антон Мегердичев, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Елена Панова, Ислам Зафесоф оператор Сергей Астахов, продюсер Игорь Толстунов. А также Татьяна Михалкова, Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Никита Ефремов, Софья Каштанова, Янина Студилина, Анна Котова-Дерябина, Мария Лобанова, Волков Никита и другие.

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27.08.2022