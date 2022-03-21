В Москве прошла премьера фильма «Моя ужасная сестра»

Фотоотчет из кинотеатра Москино «Космос»

Первыми зрителями фильма и гостями показа фильма МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА стали Наталья Чистякова-Ионова / Глюк’oZa и ее дочь Лидия, Владимир Яглыч, София Петрова, Ирина Савицкова, Анна Старшенбаум, Иван Злобин, Вячеслав Ценёв, Нонна Гришаева, Анастасия Вивденко, Дмитрий Губарев и другие.

Фильм и творческую группу представили продюсеры Михаил и Анна Курбатовы, а также исполнительница одной из главных ролей Наталья Чистякова-Ионова /Глюк’oZа.

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21.03.2022