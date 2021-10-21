В Москве состоялась премьера фильма «На близком расстоянии»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

20 октября, в столичном кинотеатре «Художественный», состоялась московская премьера фильма Григория Добрыгина «На близком расстоянии». На показ картины собралось множество гостей: Рената Литвинова, Кантемир Балагов и Кира Коваленко, Александра Ревенко, Александр Горчилин, Оксана Карас, Виктория Мирошниченко, Снежана Самохина и режиссер Александр Бабаев, композитор Игорь Вдовин и другие. Впервые лента была представлена в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр-2021». Фильм «На близком расстоянии» выйдет в прокат 28 октября 2021 года, дистрибьютор картины - «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа»).

Зрителям картину представил режиссер Григорий Добрыгин, исполнительница главной роли Ксения Раппопорт и и непрофессиональный актер Нурбол Кайратбек, которого Григорий Добрыгин нашел в реальной курьерской службе.

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21.10.2021