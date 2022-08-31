В Москве состоялась премьера фильма «Недетский дом»

Фотоотчет из Дома Кино

фильм представили режиссер Михаил Расходников, продюсеры Анастасия Акопян, Александр Калушкин и Константин Ёлкин, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.РФ, автор проекта «ОДОБРЕНО» Артём Метелев, советник Министра просвещения РФ Антон Назаров, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, актёры фильма Александр Панин, Олег Васильков, Полина Ватага, Илья Рязанов и другие.

В числе гостей, посетивших премьеру, были актёр Сергей Безруков и режиссёр и сценарист Анна Матисон, актриса Эвелина Блёданс, актриса Екатерина Кабак, артист балета Сергей Филин с семьей, актриса Маруся Климова, певица и блогер Анна Калашникова, актёр Сергей Комаров, актриса Любовь Тихомирова, артист Владимир Лёвкин с женой, актриса Анна Бегунова и актер Дмитрий Власкин, актриса Маша Лобанова, телеведущая Елена Старостина и другие.

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31.08.2022