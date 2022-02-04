В Москве прошла премьера сериала «Номинация» Надежды Михалковой

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Гостям вечера сериал «Номинация» лично представила творческая команда сериала во главе с режиссером, сценаристом и исполнительницей одной из главных ролей Надеждой Михалковой, генеральным продюсером Okko Джаником Файзиевым, генеральными продюсерами кинокомпании «Медиаслово» Данилой Шараповым и Петром Ануровым и артистами проекта, среди которых Анна Михалкова, Владимир Мишуков, Ольга Остроумова и другие.

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости: Татьяна Михалкова, Артем Михалков, Арина Шарапова, Антон и Дарья Златопольские, Константин и Ольга Андрикопулос, Андрей и Ольга Бурковские, Сарик Андреасян и Лиза Моряк, Оксана Акиньшина, Анна Меликян, Нателла Крапивина, Александр Цыпкин, Резо Гигинеишвили, Денис Симачев, Анна Калашникова, Светлана Камынина, Таня Ткачук («Моя Мишель»), Мария Шалаева, Яна Гладких и другие.

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04.02.2022