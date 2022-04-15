В Москве прошла премьера финала сериала «Обоюдное согласие»

Фототчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

14 апреля состоялась премьера финальных эпизодов сериала Kion «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. После показа серий состоялось обсуждение проекта со съемочной группой и актерами сериала.

В дискуссии после показа серий участвовали: продюсер Игорь Мишин, продюсер Данила Шарапов, актрисы сериала Светлана Иванова, Алла Михеева и Анна Снаткина, а также сотрудницы центра «Сестры» Катерина Бахренькова и Анна Богомолова.

Гостями показа стали: Екатерина Шпица, Мария Голубкина, Борис Крюк, Владимир Маркони, Андрей Козлов, Федор Лавров, Яна Гладких, продюсер Петр Ануров, Арина Шарапова, Дмитрий Кожома, Тарас Кузьмин и другие.

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15.04.2022