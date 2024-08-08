В Екатеринбурге состоялась церемония закрытия фестиваля «Одна шестая»

Фоторепортаж из Дома кино

7 августа в Доме кино состоялась церемония закрытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».

Гран-при игрового конкурса досталось драме ГОРОД ВЕТРА Пурев-Очир Лхагвадуламы. Полный список победителей можно найти по ссылке.

Торжественную церемонию посетили генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, режиссер и президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев, актеры Егор Корешков, Михаил Тройник, Катерина Беккер, Дарья Харченко, сценаристы Андрей Золотарёв, Савва Минаев, продюсер Том Уэллер и многие другие.

Ведущими вечера стали режиссёр Константин Статский и телеведущая Анна Изюменко.

Фото: пресс-служба фестиваля

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08.08.2024