В Москве прошла премьера фильма «Она – океан»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

18 января в киноцентре «Октябрь» состоялась российская премьера фильма Инны Блохиной ОНА – ОКЕАН производства Inwaves Production и Blue Fox Entertainment. Гостями премьеры стали актриса Эвелина Блёданс, певица Катя Лель, художник Даниил Фёдоров, дизайнер Алиса Толкачёва, Олимпийская чемпионка по теннису Екатерина Макарова, певица Согдиана, фигурист Александр Энберт, актриса Елена Захарова, телеведущая Ирина Муромцева, дизайнер Алёна Чипура, актриса, певица Анна Калашникова, психолог Алина Копосова, блогер, певица Аюми и другие.

Фильм представили его режиссёр Инна Блохина, оператор Евгений Митрушкин и режиссёр монтажа Виктор Ращупкин. В рамках Q&A сессии после показа фильма состоялся телемост с его героинями: фридайвером из Мексики Роуз Молиной и звездой мирового сёрфинга Кеалой Кеннели. Также в обсуждении картины приняли участие чемпионка России по фридайвингу 2019 и 2020 годов Ольга Давыдова и чемпионка России по виндсёрфингу Ольга Раскина. Ведущим премьеры и сессии вопросов и ответов стал «Первый русский сёрфер» Никита Замеховский.

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19.01.2022