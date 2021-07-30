В Нижнем Новгороде открылся фестиваль Realist Web Fest

Фотоотчет из филиала ГМИИ имени А. С. Пушкина

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest открылся в Нижнем Новгороде. Церемония открытия прошла в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. С. Пушкина (ГЦСИ «Арсенал»). Смотр продлится до 1 августа.

Гостями церемонии стали сценаристы и драматурги Олег и Владимир Пресняковы, режиссеры Юрий Быков, Максим Пежемский, актрисы Ольга Сутулова, Маргарита Аброскина, Екатерина Шумакова, Агния Кузнецова, «актеры дубляжа» Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов и другие.

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30.07.2021