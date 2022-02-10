В столице прошла премьера комедии «Орел и решка. Кино»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

Фильм по мотивам популярной программы «Орел и решка» представили исполнители главных ролей Екатерина Варнава, Александр Гудков, Александра Бортич, Александр Молочников, Кирилл Каганович, режиссер Вазген Каграманян и продюсеры Нателла Крапивина, Владимир Маслов.

Гостями показа также стали: актеры Вадим Цаллати, Анар Халилов, Денис Власенко, Кузьма Сапрыкин, Софья Озерова, Матвей Полевой, Дэниел Барнс, Екатерина Рокотова, музыканты Мария Зайцева (2Маши), Аркадий «Istokiya» Фёдоров, Артем Иванов, а также Андрей Золоторев и другие.

Премьерп проекта состоится 14 февраля только на Кинопоиске.

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10.02.2022