В Москве завершился IV Фестиваль стриминговых сервисов ORIGINAL+

Фоторепортаж из Loft Hall

27 февраля в московском Loft Hall состоялась торжественная церемония закрытия IV Фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+.

В течение трех дней два состава профессионального жюри оценивали новинки российских платформ из основного конкурса. Председателем индустриального жюри стала генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева. Также в него вошли продюсер Константин Маньковский, режиссер Антон Маслов, актер Максим Стоянов и главный редактор БК Максим Острый.

Жюри СМИ возглавила руководитель российского направления в медиа «Кинопоиска» Ольга Белик. Ее команда – Максим Ершов («КиноТВ»), Вадим Богданов («Правила жизни»), Елена Трусова («ПрофиСинема») и анонимный телеграм-канал «Кино про тебя».

Обладателем главного приза за оригинальный сериал сразу двух жюри – основного и жюри СМИ – стала комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко.

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: пресс-служба фестиваля

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28.02.2025