Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК: фоторепортаж с церемонии открытия

Отчет с Киностудии Горького

25 августа на Киностудии Горького в многофункциональном зале «Горький Холл» состоялась торжественная церемония открытия IV фестиваля документального контента стриминговых платформ ОРИДЖИНАЛ+ ДОК.

Гостями мероприятия стали Юлиана Слащева, Олег Вольнов, Алексей Земский, Алексей Герман-младший, Маруся Трубникова, Ксения Суркова, Сергей Сенцов, Дмитрий Якунин, Владимир Кондрашов и многие другие. Помимо этого, музыканты Евгений Маргулис и Андрей Державин исполнили совместно несколько композиций, создав теплую и камерную атмосферу церемонии.

В этом году в конкурсной программе смотра представлены 18 проектов крупнейших стриминговых платформ. Посещение показов возможно по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля

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26.08.2026