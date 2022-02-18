В столице прошла премьера комедии «Папы»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Первыми зрителями фильма ПАПЫ и гостями показа стали Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Вадим Демчог, Марк Богатырев, Дмитрий Дюжев, Игорь Жижикин, Burito, братья Запашные, Анна Старшенбаум, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Сабина Ахмедова, Сергей Холмогоров, Рената Пиотровски, Карина Андоленко, Марина Доможирова, Владимир Веревочкин, Дарья Калмыкова, Артур Бесчастных, Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Светлана Степанковская, Илья Бачурин, Анастасия Тодореску, Ирина Воронова, Евгений Пронин, Наталия Власова, Мария Лемешева, Владимир Кочуров, Сергей Комаров, Михаил Грищенко, Родион Толоконников, Катрин Асси, Oweek, блогеры: Алексей Купин, Кристина Таспин, Саша Новиков, Богдан Дарминов, Антон Голоцуцков, Катерина Кейру, Роман Гриценко и другие.

Фильм и творческую группу представили продюсер Армен Ананикян, режиссеры новелл Анна Матисон, Сергей Юдаков, Карен Оганесян и Михаил Погосов, а также главные актеры фильма Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Вадим Демчог, Марк Богатырев и другие.

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18.02.2022