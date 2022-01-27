В Москве состоялась премьера фильма «Параллельные матери»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Перед показом фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ представил программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин. Первыми посмотреть ленту пришли российские знаменитости: Владимир и Сати Спиваковы, Александр Кузнецов, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Юлия Хлынина, Светлана Бондарчук, Ольга Сутулова, Ян Яновский, Екатерина Одинцова, Маруся Зыкова, Наталья Максимова, Наталья Синдеева, Валерия Роднянская, Мария Андреева, Варвара Мельникова и другие.

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27.01.2022