В Москве прошла премьера фильма «Однажды в пустыне»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

На премьере фильма Андрея Кравчука ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ гостей со сцены приветствовала съемочная группа: генеральный продюсер фильма Алексей Учитель, режиссер Андрей Кравчук, актеры Александр Робак, Павел Чинарев, Александр Метелкин, актрисы Екатерина Нестерова, Виталия Корниенко, Анна Потебня, и многие другие.

Одними из первых гостей премьеры стали сто служащих Инженерных войск, которые помогали техникой, людьми и выступали консультантами при подготовке. Фильм пришли посмотреть Оксана Акиньшина, Алексей Чадов, Андрей Бурковский с женой, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Аркадий Укупник с женой, Гоша Куценко, Николай Ярмольник, Игорь Жижикин со спутницей, Катерина Ковальчук, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Кузьма Сапрыкин, Иван Колесников, Павел Ворожцов и другие.

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09.02.2022