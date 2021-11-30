В столице состоялась премьера сериала «Последний аксель»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ сериала «Последний аксель», который будет эксклюзивно выходить на Megogo с 2 декабря.

Перед показом сериал представили актеры Ангелина Загребина, Елена Подкаминская, Федор Федотов, Алексей Ягудин, Никита Еленев, Иван Ивашов, Валерия Богданова, Зепюр Брутян и режиссер Анарио Мамедов.

Одними из первых, кто увидел пилотную серию «Последнего акселя», стали Эвелина Бледанс, Крайнова Анастасия, Сафронов Сергей, Сафронов Андрей, Милу, Ангелина Стречина и другие гости.

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30.11.2021