В Москве прошла премьера «Последнего богатыря: Посланник Тьмы»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Картину ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ в киноцентре «Октябрь» представили генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе, генеральные продюсеры студии Yellow, Black and White Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, продюсер, Генеральный директор телеканала Россия Антон Златопольский, режиссер фильма Дмитрий Дьяченко, креативный продюсер Disney Владимир Верещагин, а также актеры, сыгравшие главные роли в фильме: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Константин Лавроненко, а также певец, композитор и шоумен Филипп Киркоров.

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22.12.2021