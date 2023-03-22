В Москве прошла закрытая премьера сериала «Колотушка»

Отчет из бара ТехникаБезОпасности

21 марта онлайн-кинотеатр PREMIER провел премьерный показ первых эпизодов нового сериала «Колотушка», посвященного культуре культуре поп-ММА, в рамках серии закрытых кинопоказов «Смотровая».

Гостями премьеры стали: Ирина Горбачева, Андрей Пынзару, DJ Groove, Александра Власова, группа Инь-Ян, Александр Лойе, Ирина Безряднова, Таша Цветкова, Беник Аракелян, Никита Дювбанов, Ангелина Пахомова, Андрей Нестеренко и другие. Сериал на премьере представил его режиссер Миша Маралес.

«Колотушка» – первый российский сериал, который расскажет о культуре поп-ММА. Это смешанные единоборства, в которых могут принять участие не только профессионалы, но и любители. Для зрителей сериал доступен для просмотра на PREMIER 23 марта.

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22.03.2023