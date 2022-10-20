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Фотоальбом

В Москве состоялась премьера сериала «Право на свободу»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

19 октября в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера первых двух серий остросоциального драматического сериала «Право на свободу».

Сериал представили генеральный продюсер Андрей Феофанов, режиссер Артем Дубра и актеры сериала: Кирилл Кяро, Илья Малаков, Варвара Феофанова, Олег Чугунов и Валерия Куликова.

Гостями премьеры стали: Алика Смехова, Елена Борщева, Алена Бабенко, Владимир Крестовский, Маша Цигаль, Марина Максимовская, Ангелина Стречина, Светлана Камынина, Ирина Безрукова, Инберг Кэт, Игорь Золотовицкий и Вера Харыбина, Мария Гончарук и Маруся Климова,  Иван Жвакин, Федор Лавров и Дарья Михалкова, Даниил Белых,  Кристина Кучеренко и Кузьма Сапрыкин.

 

20.10.2022