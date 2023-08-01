В Москве прошла премьера фильма «Баба Яга спасает мир»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

В понедельник, 31 июля, в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР. Картину зрителям представили режиссер Карен Захаров, продюсеры Армен Ананикян и Александр Морозов, а также актеры Людмила Артемьева, Ян Цапник, Григорий Сиятвинда и Глафира Тарханова Дистрибьютор «Наше кино» выпустит фильм в прокат 3 августа. Производство – кинокомпании «Фреш-Фильм» и «ЛАЙМ Синема».

Среди первых зрителей, посмотревших сказочную комедию, стали Алексей Серебряков с внучкой Агатой и подопечной фонда «Доктор Лиза» Полиной, Михаил Галустян, Алексей Жидковский, Алексей Учитель, Владимир Яглыч, Анна Пескова, Иван Кокорин, Виктория Дайнеко, Александр Шепс, Маруся Климова, Ярослава Дегтярева, Карен Арутюнов, Снежана Самохина с детьми, Ольга Якубович, Александр Энберт, Кирилл Андреев, Александр Лойе, Люси Пылаева, Вадим Андреев, Александр Самойленко с семьей, Милана Стар и Ирина Маирко, Михаил Богдасаров, Анатолий Кот, Елена Радевич, Владимир Бутенко, Татьяна Судец и другие.

Фото: INSIDEPROMOTION

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

01.08.2023