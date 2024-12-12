В Москве состоялась премьера семейного фильма «Баба Яга спасает Новый год»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
9 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческого фильма для всей семьи БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД.
Картину представили режиссер и продюсер Армен Ананикян, режиссер Карен Захаров, а также звезды фильма: Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Алексей Сошин и другие актеры.
Поздравить съемочную группу с премьерой пришли звездные гости: Михаил Галустян, Виталий Гогунский, Анастасия Гребенкина, Александр Рапопорт, Евгения Ахременко, Даниил Муравьев, Екатерина Червова, Варвара Куприна, и многие другие.
Фильм уже в прокате.
Фото: пресс-служба компании «Наше кино»
12.12.2024