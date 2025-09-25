В Москве прошла премьера сериала «Берлинская жара»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

24 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера исторической остросюжетной драмы «Берлинская жара», сериала-участника фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Проект со сцены представили члены съемочной группы: продюсеры Дмитрий Пристансков, Михаэль Шлихт, Сергей Грибков, Алексей Филин, Николай Комаров, Василий Юдачев, Полина Шлихт, Давид Кочаров, Сергей Косинский, автор сценария и креативный продюсер Павел Косов, композитор Райан Оттер, актеры Гела Месхи, Анна Пескова, Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Марина Петренко, Борис Каморзин, Константин Стрельников, Артур Харитоненко, Алексей Вертков, Александр Высоковский и другие.

Гостями премьеры стали Денис Майданов, Александр Носик, Ольга Сухарева, Татьяна Яхина, Валерия Кожевникова, Михаил Богдасаров, Никита Дювбанов, Женя Малахова, Светлана Степанковская, Алина Астровская, Виктория Богатырева, Сергей Чирков и другие.

Первые две серии «Берлинской жары» уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Premier, Wink и KION.

Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова

