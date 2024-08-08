В Москве состоялась премьера фантастического экшна «Бордерлендс»

7 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера экшна БОРДЕРЛЕНДС.

Фильм представили актеры дубляжа Петр Гланц, подарившего свою голос Железяке, и Татьяна Шитова, озвучивающая героиню Кейт Бланшетт – Лилит.

Гостями премьеры стали Клим Шипенко, Леон Кемстач, Дмитрий Чеботарев, Эльдар Калимулин, Дарья Жовнер, Полина Гухман, Саша Бабаскина, Иван Жвакин, Мария Риваль, Федор Гамалея, Люба Константинова, Антон Косточкин, Катя Лель, Костя Анисимов, Елена Ищеева и многие другие.

БОРДЕРЛЕНДС уже в прокате.

Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова