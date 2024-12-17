В Москве прошла премьера комедии «Братья»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

16 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера новой приключенческой комедии БРАТЬЯ.

Проект представили исполнители главных ролей Филипп Киркоров и Денис Дорохов, режиссер Марк Горобец, продюсеры Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Тина Канделаки, а также съемочная группа картины.

В числе звездных гостей мероприятия оказались Валерия, Иосиф Пригожин, Севиль, Люся Чеботина, Гарик Харламов, Ани Лорак, Аркадий Укупник, Дмитрий Шепелев, Софья Каштанова, Анатолий Цой, Артемий Лебедев и многие другие.

Фото: Максим Кашин

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17.12.2024