В Москве прошла премьера комедии «Братья»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
16 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера новой приключенческой комедии БРАТЬЯ.
Проект представили исполнители главных ролей Филипп Киркоров и Денис Дорохов, режиссер Марк Горобец, продюсеры Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Тина Канделаки, а также съемочная группа картины.
В числе звездных гостей мероприятия оказались Валерия, Иосиф Пригожин, Севиль, Люся Чеботина, Гарик Харламов, Ани Лорак, Аркадий Укупник, Дмитрий Шепелев, Софья Каштанова, Анатолий Цой, Артемий Лебедев и многие другие.
Фото: Максим Кашин
17.12.2024