В Москве состоялся премьерный показ второго сезона «Что делать женщине, если…»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
21 августа в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера второго сезона комедийного сериала Okko «Что делать женщине, если…».
Первые эпизоды нового сезона представила творческая команда проекта во главе с автором сценария Александром Цыпкиным, продюсерами студии «Видеопрокат» Алексеем Киселевым и Сергеем Бондарчуком, актрисами Еленой Лядовой и Валери Зоидовой, а также генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым.
Гостями премьеры стали Владимир Вдовиченков, Софья Эрнст, Александр Акопов, Антон Риваль, Екатерина Кононенко и Илья Тютенков, Александр Горчилин, Александр Маленков, Наталья Бардо, Наталья Рудова, Изабель Эйдлен, Ксения Утехина, Виктория Богатырева и другие.
Продолжение «Что делать женщине, если…» дебютирует в Okko с 26 августа.
Фото: Ксения Угольникова
22.08.2024