В Москве состоялся премьерный показ второго сезона «Что делать женщине, если…»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

21 августа в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера второго сезона комедийного сериала Okko «Что делать женщине, если…».

Первые эпизоды нового сезона представила творческая команда проекта во главе с автором сценария Александром Цыпкиным, продюсерами студии «Видеопрокат» Алексеем Киселевым и Сергеем Бондарчуком, актрисами Еленой Лядовой и Валери Зоидовой, а также генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым.

Гостями премьеры стали Владимир Вдовиченков, Софья Эрнст, Александр Акопов, Антон Риваль, Екатерина Кононенко и Илья Тютенков, Александр Горчилин, Александр Маленков, Наталья Бардо, Наталья Рудова, Изабель Эйдлен, Ксения Утехина, Виктория Богатырева и другие.

Продолжение «Что делать женщине, если…» дебютирует в Okko с 26 августа.

Фото: Ксения Угольникова

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22.08.2024