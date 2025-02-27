В Москве прошла премьера фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

26 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фантастической комедии ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ.

Фильм со сцены представила съемочная группа: режиссер Александр Фомин, продюсеры Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, а также актеры Никита Ефремов, Агата Муцениеце, Дмитрий Чеботарев, Мила Ершова, Ангелина Пахомова, Екатерина Соколова-Жубер, Роберт Юсупов и Людмила Ячменева.

ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ стала последней работой в творческой биографии Евгении Добровольской. Гости премьеры почтили память актрисы минутой молчания.

Поздравить создателей пришли Светлана Бондарчук, Дмитрий Соловьев, Дина Аверина, Владимир Хотиненко, Алексей Герман-младший, Яна Климова-Юсупова, Александр Новиков, Алла Михеева, Софья Ская, Ольга Зайцева, Елизавета Ищенко, Чжэн Ханьи и многие другие.

Картина выйдет в широкий прокат 6 марта.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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27.02.2025