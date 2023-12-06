В Москве прошла премьера комедии «Елки 10»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

1 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера новогодней комедии ЕЛКИ 10.

Картину представили актеры фильма Регина Тодоренко, Елена Валюшкина, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Айдар Гараев, Эльдар Калимулин, Амиран Сардаров, Даня Киселев, Даша Дошик, а также продюсеры Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Евгений Кулик, Александр Наумов и Александр Пиковский.

Гостями мероприятия стали Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская, Ани Лорак с дочерью Софией, Виктория Лопырева, Влад Топалов, Люся Чеботина, Владимир и Маруся Левкины, Дмитрий Красилов и многие другие.

Юбилейная, десятая часть новогодней кинофраншизы выйдет в прокат 7 декабря.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

06.12.2023