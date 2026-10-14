В Москве прошла премьера фильма «Фьорд»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

13 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера победителя Каннского кинофестиваля этого года, драмы ФЬОРД с Себастьяном Стэном и Ренате Реинсве.

Гостями мероприятия стали Полина Кутепова, Клим Шипенко, Денис Шведов, Алла Сигалова, Алена Михайлова, Алексей Попогребский, Анна Меликян, Анар, Софья Лебедева, Дарья Урсуляк, Алена Долголенко, Владимир Битоков, Мария Шумакова, Мария Мацель, Илларион Маров, Максим Арбугаев, Владимир Мункуев, Александр Красновский, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Стася Толстая, Святослав Рогожан, а также посол Румынии Кристиан Истрате, посол Швеции Кристина Юханнессон, посол Норвегии Хейди Олуфсен и советник по культуре посольства Франции Жиль Мамец.

В широкий прокат ФЬОРД выходит 29 октября.

Фото: Ксения Угольникова, Ирина Бажина

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14.10.2026