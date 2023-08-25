В Москве прошла премьера фильма «Мой Хатико»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

22 августа в московском кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась всероссийская премьера фильма МОЙ ХАТИКО.

Первыми зрителями картины стали Виктория Дайнеко, Сергей Филин, Андрей Фомин, Александр Бердников, Таша Белая, Карен Арутюнов, Алена Мурлаева, Глеб Фейгин, Александр Данилов и другие.

В основе сюжета фильма МОЙ ХАТИКО – история выдающегося японского классика Канэто Синдо, написавшего сценарии к картинам ИСТОРИЯ ХАТИКО и ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ с Ричардом Гиром.

История жизни профессора и преданного пса навсегда стала примером самой искренней дружбы. Она прошла сквозь века, и по сей день Хатико является символом верности, ему посвящают песни, ставят памятники, называют в его честь рестораны и кафе.

К столетию рождения Хатико кинематографисты сделали подарок всем поклонникам этого невероятного пса.

Фильм уже показал лучший старт на превью-показах в истории компании «Кинологистика» – 24 августа МОЙ ХАТИКО стартовал в 500-х кинотеатрах страны в формате превью-показов, став одним из лидеров по наработке на сеанс среди стартовавших фильмов уикенда.

Картина выйдет в широкий прокат с 31 августа в более чем 1100 кинотеатрах страны.

Фото: Алексей Молчановский

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25.08.2023