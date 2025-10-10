В Москве состоялась премьера сериала «Хроники русской революции»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

9 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера киноромана «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.

Помимо режиссера и автора сценария, проект со сцены представили продюсеры Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат, актеры Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук, Александр Мизев, Тимофей Окроев, Никита Каратаев, Мария Шумакова и Ольга Лерман, а также другие члены съемочной группы.

Гостями мероприятия стали Никита и Анна Михалковы, Егор Кончаловский с дочерью Марией, Дмитрий Дибров, Федор Бондарчук, Сергей Гармаш, Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Юрий Чурсин, Павел Деревянко, Александра Ревенко, Валерия Гай Германика, Олеся Судзиловская, Полина Гухман, Григорий Верник, Иван Добронравов, Сергей Романович, Ангелина Стречина, Екатерина Волкова, Владимир Канухин, Сергей Горошко, Мила Ершова, Маруся Фомина, Александра Киселева, Диана Милютина, Антон и Мария Масловы, Олег Чугунов, Чингиз Гараев, Александр Сетейкин, Ксения Алферова, Эвелина Мазурина и другие.

Четыре из шестнадцати эпизодов «Хроник русской революции» уже доступны в онлайн-кинотеатре Start. Телевизионная премьера состоится позднее в эфире телеканала «Россия».

Фото: Start / «Россия»

10.10.2025