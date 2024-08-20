В Москве прошла премьера сатирического триллера «Идеальный лжец»
Фоторепортаж из кинотеатра «Пионер»
19 августа в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ с Питером Сарсгаардом, Билли Магнуссеном и Сарой Гадон.
Гостями премьеры стали Алена Долецкая, Ирина Хакамада, Мария Голубкина, Лариса Вербицкая, Влад Лисовец, Зарина Менгли, Анна Ещенко, Михаил Гурай, Адель Бикулова и другие.
После фильма состоялось обсуждение, в котором принял участие главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев.
В российский прокат ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ выйдет 22 августа.
Фото: Геннадий Авраменко
20.08.2024