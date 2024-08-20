В Москве прошла премьера сатирического триллера «Идеальный лжец»

Фоторепортаж из кинотеатра «Пионер»

19 августа в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ с Питером Сарсгаардом, Билли Магнуссеном и Сарой Гадон.

Гостями премьеры стали Алена Долецкая, Ирина Хакамада, Мария Голубкина, Лариса Вербицкая, Влад Лисовец, Зарина Менгли, Анна Ещенко, Михаил Гурай, Адель Бикулова и другие.

После фильма состоялось обсуждение, в котором принял участие главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев.

В российский прокат ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ выйдет 22 августа.

Фото: Геннадий Авраменко

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20.08.2024