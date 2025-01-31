В Москве прошла премьера семейной комедии «Капитан Крюк»

30 января в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошел премьерный показ семейной спортивной комедии КАПИТАН КРЮК.

Фильм представили генеральный директор «Каро Премьер» Ия Лебедева, режиссер Максим Максимов, продюсеры Георгий Малков, Станислав Довжик, Андрей Липов, сценарист Михаил Зубко, актёры Роман Курцын, Ева Смирнова, Станислав Соломатин и Марк-Малик Мурашкин.

Гостями премьеры стали Денис Шведов, Владимир Стержаков, Марк Богатырев, Александр Олешко, Анна Ещенко, Виктория Богатырева, Ульяна Чжан, Альбина Кабалина, Сергей Друзьяк и другие.

КАПИТАН КРЮК выйдет в прокат 20 февраля.

Фото: Алексей Молчановский