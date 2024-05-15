В Москве состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке»
Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
14 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера приключенческого семейного фильма КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ.
Проект лично представила творческая команда – режиссер Ольга Беляева, продюсер Екатерина Маскина, актеры Борис Дейков, Катерина Шпица, Иван Колесников и другие.
Гостями светской премьеры стали Ирина Безрукова, Лев Лещенко, Светлана Иванова, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Евгения Ахременко, Дмитрий Муляр, Анастасия Крылова, Афина Лукиди, Ярослава Дегтярева, Сергей Кемпо и многие другие.
Лента выйдет в прокат уже 16 мая.
Фото: Алексей Молчановский
15.05.2024