Состоялась премьера фильма «Копенгагена не существует»

Фотоотчет из летнего кинотеатра платформы KION

16 июня в летнем кинотеатре Summer Cinema by Kion на Красном Октябре состоялась премьера датского фильма КОПЕНГАГЕНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Чувственная мелодрама о сумасшедшей любви, созданная режиссером Мартином Сковбьергом по сценарию норвежского кинематографиста, номинанта на «Оскар» Эскиля Вогта, была показана на языке оригинала с субтитрами. Международная премьера фильма состоялась в феврале 2023 года на Роттердамском фестивале. Картина – участник множества кинофестивалей по всему миру: от Стамбула до Сиэтла. В российский прокат фильм выходит 22 июня.

В центре истории Ида и Сандер – молодая красивая пара из Копенгагена. Растворяясь друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств, пазл за пазлом, складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки.

Премьеру посетили: Светлана Ходченкова, Глафира Тарханова, Ирина Безрукова, Яна Крайнова, Ольга Ефремова, Юлианна Караулова, Юлия Прудько, Дмитрий Исхаков, Игорь Чапурин, Андрей Меркурьев, Александр Энберт, Виктория Манасир, Александра Жаркова и другие.



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20.06.2023