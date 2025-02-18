В Москве состоялась зрительская премьера триллера «Кончится лето»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

17 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась зрительская премьера триллера КОНЧИТСЯ ЛЕТО.

Фильм со сцены представили режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев, а также исполнитель одной из главных ролей Макар Хлебников и другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Александр Цыпкин, Мария Андреева, Владимир Канухин, Ольга Сутулова, Олег Савостюк и другие.

В прокат картина выйдет 27 февраля.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

18.02.2025