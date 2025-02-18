В Москве состоялась зрительская премьера триллера «Кончится лето»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
17 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась зрительская премьера триллера КОНЧИТСЯ ЛЕТО.
Фильм со сцены представили режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев, а также исполнитель одной из главных ролей Макар Хлебников и другие члены съемочной группы.
Гостями премьеры стали Александр Цыпкин, Мария Андреева, Владимир Канухин, Ольга Сутулова, Олег Савостюк и другие.
В прокат картина выйдет 27 февраля.
Фото: пресс-служба компании «Вольга»
18.02.2025