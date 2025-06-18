В Москве прошла премьера мультфильма «Кроссы»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
17 июня в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера анимационного фильма КРОССЫ.
Гостями мероприятия стали Петр Налич, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Евгения Ахременко, Наталья Кудряшова, Антон и Мария Риваль, Владимир Любимцев, Марина Калецкая, Иван Фоминов, Анна Ещенко, Надежда Ручка, Елена Кулецкая, Маргарита Ленских, Катерина Михайлова, Константин Анисимов и другие.
В российский прокат КРОССЫ выйдут 19 июня.
Фото: Глеб Лоскутов, Андрей Калмыков
18.06.2025