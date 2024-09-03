В Москве прошла премьера драмеди «Лгунья»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
2 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась премьера подросткового драмеди ЛГУНЬЯ.
Картину представили режиссер Юлия Трофимова, актрисы Елизавета Ищенко и Марьяна Спивак, продюсер Катерина Михайлова, а также другие члены съемочной группы.
Гостями премьеры стали Сабина Ахмедова, Сабина Еремеева, Вера Островская и другие.
Фильм выйдет в российский прокат 5 сентября.
Фото: Геннадий Авраменко
03.09.2024