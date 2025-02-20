В Москве состоялась премьера французской комедии «Лучше всех»

Фоторепортаж из кинотеатра «Пять звёзд на Смоленской»

19 февраля в кинотеатре «Пять звёзд на Смоленской» состоялась премьера французской комедии ЛУЧШЕ ВСЕХ, ставшей самым кассовым фильмом года во Франции.

Картина была представлена при участии проекта «Инклюзия в кино», команда которого отбирала актеров дубляжа и помогала организовать процесс озвучания актерами с ментальными особенностями.

Гостями показа стали Ксения Алферова, Мария Сиротинская, Олег Кассин, Елена Амброчи, Лиза Адаменко, Светлана Брюханова, а также автор и руководитель проекта «Инклюзия в кино» режиссер Юлия Сапонова.

ЛУЧШЕ ВСЕХ уже в кино.

Фото: Максим Мирный

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20.02.2025