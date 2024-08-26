В Москве прошла премьера мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»

24 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ Константина Бронзита.

Первым зрителям мультфильм представили продюсер Сергей Сельянов и актер Валерий Смекалов.

Гостями премьерного показа стали Ольга Сутулова, Полина Казанцева-Метелкина, София Петрова, Доминик Джокер, Женя Малахова, Катерина Кейру, Алексей Гаврилов, Владимир Левкин и другие.

ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ выйдет в прокат с 29 августа.

Фото: Геннадий Авраменко