В Москве прошла премьера мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
24 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ Константина Бронзита.
Первым зрителям мультфильм представили продюсер Сергей Сельянов и актер Валерий Смекалов.
Гостями премьерного показа стали Ольга Сутулова, Полина Казанцева-Метелкина, София Петрова, Доминик Джокер, Женя Малахова, Катерина Кейру, Алексей Гаврилов, Владимир Левкин и другие.
ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ выйдет в прокат с 29 августа.
Фото: Геннадий Авраменко
26.08.2024