В Москве прошла премьера анимационного фильма «Мальчик и птица»
Фотоотчет из кинотеатра «Москва»
28 ноября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА, первой работы мастера за десять лет.
Гостями светской премьеры стали Ксения Собчак, Константин Богомолов, Зельфира Трегулова, Влад Лисовец, Алена Водонаева, Мигель, Илья Бачурин, Юлия Шампорова, Алексей Жидковский, Андрей Батт и многие другие.
Лента выйдет в широкий прокат 7 декабря.
Фото: Антон Быстров
29.11.2023