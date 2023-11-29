В Москве прошла премьера анимационного фильма «Мальчик и птица»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

28 ноября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА, первой работы мастера за десять лет.

Гостями светской премьеры стали Ксения Собчак, Константин Богомолов, Зельфира Трегулова, Влад Лисовец, Алена Водонаева, Мигель, Илья Бачурин, Юлия Шампорова, Алексей Жидковский, Андрей Батт и многие другие.

Лента выйдет в широкий прокат 7 декабря.

Фото: Антон Быстров

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29.11.2023