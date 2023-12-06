В Москве состоялась премьера фильма «Манюня: Новогодние приключения»

2 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейной ленты МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Картину представили исполнители главных ролей Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, продюсеры Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Георгий Шабанов, Рубен Оганесян и другие.

Гостями мероприятия стали Наталья Земцова, Алика Смехова, Ольга Кабо, Владимир Левкин, Сергей Жигунов, Лиза Моряк, Марина Ворожищева, Елена Бирюкова, Эдуард Илоян, Юлия Волкова, Женя Малахова, Дмитрий Красилов, Алиса Буслова, Анна Пескова, Александра Бабаскина и многие другие.

В широкий прокат фильм выйдет 14 декабря.

Фото: Алексей Молчановский