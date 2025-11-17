В Москве состоялась премьера комедийной сказки «Маша и медведи»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

15 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма МАША И МЕДВЕДИ.

Картину со сцены представили режиссер Антонина Руже, генеральный продюсер Василий Ровенский, актеры Виталия Корниенко, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Егор Шип, Михаил Орлов, Диомид Виноградов и другие.

Гостями премьеры стали Евгений Кулик, Михаил Полицеймако, Александр Метелкин, Никита Тарасов, Владимир Стеклов, Антон Лаврентьев, Алиса Руденко, Антонина Бойко и многие другие.

Лента выйдет в кинотеатральный прокат с 20 ноября.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

17.11.2025